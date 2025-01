Hirschberg: Gedenkkreuz für überfahrenen Radfahrer gestohlen

Hirschberg. Die 84-jährige Elsa Schmitt muss sich an diesem Tag immer bewusst beschäftigen. Für sie dürfte es eigentlich keine Sonntage mehr geben. Denn am Sonntag,13. August, genau um 15.05 Uhr, wurde ihr geliebter Mann Otfried von einem Autofahrer auf der Straße nach Muckensturm überfahren. Seither muss sie an diesen Tagen raus, Luft schnappen, sich ablenken. Der Schmerz über den überraschenden Tod ihres Mannes, der als Gründer und langjähriger Leiter des evangelischen Posaunenchors im Hirschberger Teilort Großsachsen bekannt war, sitzt nach wie vor tief. Dies hört und spürt man am Telefon.