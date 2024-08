60 Jahre EBS in Wald-Michelbach: „Anforderungen haben sich gewaltig verändert“

Die Eugen-Bachmann-Schule (EBS) in Wald-Michelbach ist eine verbundene Haupt- und Realschule für Schüler aus dem gesamten Überwald und seit fast 20 Jahren eine Ganztagsschule. Derzeit besuchen 450 Schüler die EBS. Im Gespräch mit der WNOZ-Redaktion erzählt Schulleiter Christian Mang, was er von digitaler Bildung für alle hält, wie seine Schule für das neue Schuljahr aufgestellt ist und über das anstehende Jubiläumsfest, das am 30. August 2024 von 15 bis 18 Uhr stattfinden wird.