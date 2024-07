Akademische Abiturfeier an der Rimbacher MLS

Am Freitag haben die Absolventen an der Martin-Luther-Schule (MLS) einen halben Tag lang gefeiert. Im Mittelpunkt steht der diesjährige Abijahrgang, der feierlich – und gründlich – verabschiedet wird. Los geht es mit einem Gottesdienst um die Mittagszeit, dem sich ein gemeinsames Foto anschließt, bevor die Feierlichkeiten sich in die Mensa verlagern, zu dem, was an der Schule „akademische Abiturfeier“ genannt wird.