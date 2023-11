Applaus für die „Botschafter der Gemeinde“

Am Ende der Sportlerehrung der Gemeinde Birkenau in der SKG-Halle in Löhrbach war klar: Die Odenwaldgemeinde ist auf alle seine Sportler stolz. So versammelten sich nach einer schönen wie gelungenen Veranstaltung zum Finale alle Aktiven aus den Sportarbeiten Sportakrobatik, Tanzen, Ringen, Rhythmische Sportgymnastik, Leichtathletik, Special Olympics (Winterspiele), Fußball, Jiu-Jitsu und Tischtennis auf der Löhrbacher Bühne, nachdem Bürgermeister Milan Mapplassary die jeweiligen Urkunden überreicht hatte – und das nicht, ohne die einzelnen sportlichen Erfolge in den unterschiedlichen Disziplinen zu würdigen, was jeweils mit viel Applaus untermalt wurde.

Die Geehrten: Sportakrobatik (SVG Nieder-Liebersbach): Taissia Ehret, Emilia Neidig, Sophie Seiler, Lilly Feidner, Maja Hassel, Naemi Himmel, Milla Ehret, Lotta Steinmann, Lena Bartylak, Aliya Döhrer, Emmy Meyer, Hannah Ehret, Catharina Träger, Tamika Schneider, Maja Bartylak, Lorena Wolk, Fabienne Lay, Mathilda Hasselmann, Laila Breitwieser-Arroyo, Antonia Harbich, Victoria Baron, Emily Neher, Lena Wischnewski, Sarah Himmel. Tanzen (Tanzstudio Phantasie): „Company of Fantasy“ (Saskia Dietz, Alisa Behnke, Lara Gemmel, Christine Haffner, Carla Feickert, Carlotta Rodriguez Thieme). „Infinity“ (Saskia Dietz, Lia Glocker, Helena Kainradl, Anni Mühlenbruch, Mara Schäfer, Lilli Schmitt, Katharina Gremm, Carla Feickert, Chiara Schifano). Ringen (SVG Nieder-Liebersbach): Avél Kautz, Ilay Gusdorf, Ben Leonhard, Valentin Scalzo, Max Dörsam, Emir Aran, Lillith End, Noah End, Yusuf Solmaz, Leon Jeck, Daniel Layer, Louis Lay. Rhythmische Sportgymnastik (TB 1889 Oppau / RLP Ludwigshafen): Dominique Helfrich. Leichtathletik (LG Kindelsberg-Kreuztal): Luisa Neumann. Special Olympics (Landes-Winterspiele Hessen): Maja Hoffmann, Andreas Hoffmann. Fußball (Karlsruher SC, Frauenfußball): Marie Buchleiter. Brazilian Jiu-Jitsu (Gfteam Weinheim / Combate Academy Weinheim): Jel Monteiro. Tischtennis (TTG 05 Birkenau): Stefan Wolz.

Sportakrobaten zeigen ihr Können

Das Engagement und den Erfolg zu würdigen, ist das eine. Einen Einblick in die erbrachten Leistungen zu erhalten, das andere. Am Montagabend war für beides gesorgt: Denn die Sportakrobaten der SVG Nieder-Liebersbach zeigten in insgesamt drei Auftritten ihr Können und nahmen das Publikum mit auf die Matte.

Foto: Philipp Reimer Fotografie In drei Vorführungen gaben die Sportakrobaten Einblick in ihr Können.

Die stellvertretende Abteilungsleiterin Jeanette Defièbre-Doering leitete jeweils in die Vorführungen ein und betonte, dass die Sportakrobatinnen an vielen Wochenenden für zahlreiche Wettkämpfe unterwegs seien. Alle drei Duos, die im Folgenden Darbietungen zeigten, brillierten unter anderem gerade einmal ein paar Tage zuvor, als in der Langenberghalle in Birkenau zum Horst-Stephan-Pokalturnier der SVG Nieder-Liebersbach eingeladen wurde (wir haben berichtet). Den Anfang machte das Duo Taissia Ehret/Emilia Neidig. Darauf folgte das Duo Maja Bartylak/Lorena Wolk und schließlich zeigten Fabienne Lay und Mathilda Hasselmann ihr Können auf der Matte, was das beeindruckte Publikum mit viel Applaus honorierte.

"Disziplin und Teamgeist"

Bürgermeister Mapplassary betonte in seiner Ansprache, dass Sport nicht nur körperliche Betätigung bedeute, sondern auch Disziplin und Teamgeist. Er bedankte sich bei den erfolgreichen Athleten, die zudem „Botschafter der Gemeinde“ seien. „Danke, dass ihr die Gemeinde bereichert und den Sport in unserer Region vorantreibt“, betonte Mapplassary und dankte auch den Trainern und Familien der Sportler. Er nannte auch die Helfer des Abends, ohne die die Veranstaltung nicht durchzuführen sei: Hausherr Edgar Schütz, Vorsitzender der SKG, stellte die Halle zur Verfügung, Verwaltungsmitarbeiterin Sandra Rausch organisierte die Veranstaltung und Jan Schäfer sorgte für Ton und Licht.