Die Sportakrobaten der SVG Nieder-Liebersbach steigern sich

Nach dem zweiten Wettkampf der hessischen Sportakrobatik-Liga, ausgerichtet vom KSV Weiher, konnten die beiden Mannschaften der SVG Nieder-Liebersbach auf hervorragende Leistungen ihrer Sportler zurückblicken. Ganz knapp nur ist der Nachwuchs in der Landesliga am zweiten Tagessieg vorbeigeschrammt und die A-Klasse in der Hessenliga kletterte ein paar Ränge nach oben.

Foto: Vanessa Schneider Catharina Träger, Lotta Steinmann (unten) und Amelie-Tiana Dietrich zeigten sich in bestechender Form auf dem Weg zu den Hessischen Meisterschaften im Juni.



Vor voll besetzten Rängen und toller Stimmung gingen in der Schulsporthalle in Mörlenbach insgesamt 91 Starts über die Matte. Allein die SVG schickte zwölf Formationen ins Rennen um die Mannschaftspunkte. Für das Landesligateam (Nachwuchs) der Liebersbacher bestätigten Gianna Cincato und Sophie Seiler (WKK 1.1) wieder einmal ihren Aufwärtstrend. Mit ihrem Trainingsfleiß steigern sie sich von Wettkampf zu Wettkampf und legten auch diesmal mit eindrucksvoller Übung wieder eine Schippe drauf, was auch das Kampfgericht mit 22,420 Punkten honorierte.

Abschluss in Baunatal



Ebenfalls in der WKK 1.1 präsentierten Maja Hassel und Lilly Feidner eine schöne Übung und ihre ausgezeichnete Choreographie. Leider verhinderten diesmal kleinere Unsicherheiten eine höhere Wertung (21.570 Punkte). Im Level 1 des KFL Programms ging erstmals das neuformierte Trio Mila Marton/Elisabeth Karsten/Emilia Kühn an den Start. Mit einer tollen Leistung haben sie fast die 20 Punkte geknackt (19.960). Für die nächsten Trainingseinheiten heißt es nun weiter fleißig an der Ausführung der Elemente zu arbeiten, dann darf man gespannt sein auf ihren nächsten Start in zwei Wochen beim 3. Ligawettkampf in Baunatal.

Foto: Vanessa Schneider Emmy Meyer (unten) und Hannah Ehret holten wichtige Teampunkte.



Gewohnt souverän präsentierten sich die WKK 1.2 Formationen. Erstmals in der Ligarunde gestartet sind hier Emma Berghegger und Tamika Schneider. Sie setzten mit schöner Übung tolle Akzente und wurden mit 22.790 Punkten belohnt. Mit ihrer großartigen choreographischen Umsetzung zu einem Dschungelbuch-Thema zauberte das Damen-Trio Lena Bartylak/Laila Breitwieser Arroyo/Milla Ehret eine Superstimmung sowohl auf die Matte als auch in die Halle. Sie konnten zum wiederholten Male die höchste Artistik-Note für sich verbuchen (23.660 Punkte).



Die maßgeblichen Mannschaftspunkte an diesem Wettkampftag holten Maja Bartylak und Lorena Wolk. Krankheitsbedingt in der Vorbereitung noch eingeschränkt, zeigten sie ihre ganze Wettkampfstärke und turnten sich, mit 24.190 Punkten vom Kampfgericht belohnt, an die Spitze aller Damenpaare in dieser Altersklasse.

Weitere wichtige Punkte für das Team erturnte das KFL-3-Damenpaar Emmy Meyer und Hannah Ehret. Vor allem mit ihren sicheren und schön ausgeführten Balance-Elementen konnten die Zwei die Kampfrichter sowie das Publikum gleichermaßen beeindrucken (23.760 Punkte).



Mit einem hervorragenden zweiten Platz in der Tageswertung knapp hinter der Eintracht Frankfurt, führen die Nieder-Liebersbacher Akrobaten nach wie vor die Tabelle der Landesliga an. Dahinter folgen Frankfurt und die FTG Pfungstadt. Hier wird es dann in zwei Wochen richtig spannend am dritten und letzten Wettkampftag beim KSV Baunatal.

Stark verbesserte Leistung

Eine stark verbesserte Leistung zeigte das SVG-Hessenligateam und rückte im Gesamtklassement drei Plätze nach vorne. An diesem 2. Wettkampftag war bei den A-Klasse Formationen laut Reglement die Tempoübung gefordert. Den Auftakt machte für die SVG das Schüler-Damenpaar Taissia Ehret und Emilia Neidig mit einem grandiosen Auftritt. Sie erturnten mit ihrer Wertung von 24.100 Punkten nicht nur wichtige Punkte für das Mannschaftsergebnis, sondern legten auch gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Kassel auf die Matte. Beim Junioren1 Trio Emily Neher/Lena Wischnewski/Sarah Himmel verhinderte eine Unsicherheit bei der Doppelschraube ein paar Zähler mehr vom Wettkampfgericht. Wozu sie in der Lage sind, haben sie zu Saisonbeginn in Prag auf internationaler Bühne durchblicken lassen.

Ihre Trainerin Tamara Dien ist sich sicher, dass sie das auf der DM am Wochenende zeigen werden. Ihre 24.860 Punkte flossen ebenfalls ins Mannschaftsergebnis Vom Verletzungspech überschattet wurde die Übung von Fabienne Lay und Mathilda Hasselmann. Kurz vor Ende ihrer grandiosen Tempoübung verletzte sich Fabienne (ein Mittelhandbruch, wie sich später herausstellte), beendete dennoch ihre Übung mit zwei fast fehlerfrei geturnten Elementen (23.160 Punkte).



Auch die WKK2-Formationen präsentierten sich mit tollen Vorstellungen. Naemi Himmel und Freya Steadward ließen sich von einer kurzen Unsicherheit beim Handstand nicht aus der Ruhe bringen und turnten ihre Übung danach souverän und ausdrucksstark weiter. Der Lohn 23.560 Punkte von den Wertungsrichtern. Das Trio Catharina Träger/Lotta Steinmann/Amelie-Tiana Dietrich zeigte sich auf dem Weg zu den Hessischen Meisterschaften Anfang Juni in Frankfurt in beeindruckender Form. Sie werteten ihre Übung mit einem neuen Element auf und waren artistisch gewohnt ausdrucksstark (23.500 Punkte). Aktuell liegt das SVG-Team in der Hessenliga auf dem sechstem Platz. Angeführt wird die Tabelle vom SVH Kassel gefolgt von Eintracht Frankfurt und dem KSV Baunatal.