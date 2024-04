Medaillenregen in Cesenatico für die SVG Nieder-Liebersbach

Beim Acro Cup in Cesenatico (Italien) haben die Sportakrobaten der SVG Nieder-Liebersbach einmal mehr starke Leistungen gezeigt und für einen nie erwarteten Medaillenregen gesorgt. Viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze durften sie nach glänzenden Leistungen mit nach Hause nehmen. Hinzu kamen zahlreiche weitere tolle Platzierungen. „Hätte uns vorher einer gesagt, dass wir an jedem der drei Wettkampftage mindestens eine Medaille holen, wir hätten es wohl nicht mal zu träumen gewagt“, freute sich das Trainerteam Lay, Döhrer, Feidner-Volckmann und Steadward.

Parallel dazu hatten ihre Athletinnen gerade die letzte Ehrung des Wettbewerbs für einen sensationellen zweiten Platz in der Mannschaftswertung entgegengenommen. Bei 31 Vereinen aus ganz Europa war diese Leistung schwer in Worte zu fassen und löste wahre Freudentänze aus.

Seit 2018 ist die SVG dabei

Der Acro Cup in Cesenatico ist seit der ersten Teilnahme 2018 fester Bestandteil des jährlichen Wettkampfkalenders der Liebersbacher Akrobaten. Die Trainingslager- und Wettkampfstätte der FISAC, mit ihrer traumhaften Lage direkt an der Adriaküste, hat sich vom ersten Start weg als erfolgreiches Pflaster für die SVG-Akros erwiesen. In diesem Jahr durfte sich der Veranstalter über eine Rekordbeteiligung von 31 Vereinen aus zwölf Nationen freuen. Allein aus Deutschland gingen sieben Vereine mit 94 Athleten an den Start. Die SVG war mit neun Formationen vertreten.

Foto: Vanessa Schneider Maja Hassel (hinten) und Lilly Feidner holten Gold in der C-Klasse.

Nach erfolgreichem Trainingslager und einem letzten Training am Vormittag des ersten Wettkampftages durfte das Nachwuchspaar Maja Hassel und Lilly Feidner den Acro Cup eröffnen. Für sie ging es in der ersten Runde um die Qualifikation für das Finale und gleichzeitig auch schon um Medaillen. Ganze 23 Paare füllten in dieser Altersklasse (C1) die Starterliste. Stolz betraten sie die Wettkampfmatte und lächelten ihre Nervosität einfach weg.

Überzeugende Flickflack-Premiere

Majas zum ersten Mal gesprungener Flickflack beeindruckte genauso, wie der Rest der Übung (22 790 Punkte). Doch lange mussten sie warten, bis feststand, dass tatsächlich zum zweiten Mal in Folge die Goldmedaille in der Klasse C1 nach Nieder-Liebersbach ging. In dem qualitativ hoch besetzten Finale am Folgetag bestätigen sie noch einmal ihre Punktzahl und fügten der Goldmedaille noch einen tollen sechsten Platz hinzu.

Bei ihrem ersten internationalen Einsatz präsentierten Sophie Seiler und Gianna Cincato in der gleichen Klasse eine spritzige Choreografie und Elemente die mit jedem Wettkampf sauberer werden. Mit 21.380 Punkten landeten sie auf einem beachtlichen 17. Rang. Einen Platz dahinter mit 21 250 Punkten reihten sich Emmy Meyer und Hannah Ehret ein. Sie hatten an diesem Tag nicht das Glück auf ihrer Seite.

Ebenfalls im Nachwuchs, bei den C2-Paaren, boten Emma Berghegger und Tamika Schneider eine grandiose Leistung und sicherten sich in einer Konkurrenz von 14 Damenpaaren mit der fünftbesten Übung den Einzug ins Finale. Dort bestätigten noch einmal ihre Leistung und verteidigten ihren Platz. Maja Bartylak und Lorena Wolk hatten mit dem „Fliegerpech“ an diesem Tag zu kämpfen. Davon beeindrucken ließ das Duo sich aber nicht und turnte eine ansonsten saubere, anspruchsvolle sowie ausdrucksstarke Übung. Mit Platz sechs qualifizierten auch sie sich für das Finale. Fehlte vielleicht in der Qualifikation noch das letzte Quäntchen Glück, war es dann im Finale just in time an ihrer Seite. Mit einer grandiosen Übung holten sie sich völlig verdient die Silbermedaille.

Von Platz fünf zu Silber

Bei den Trios in der gleichen Altersklasse legten Lena Bartylak, Milla Ehret und Laila Breitwieser Arroyo noch eine Silbermedaille nach –nach Platz fünf in der Qualifikation legten sie eine Wahnsinnsübung auf die Matte, die sie noch auf Platz zwei brachte.

Das WKK2-Damenpaar Freya Steadward/Naemi Himmel sowie das Trio Lotta Steinmann/Catharina Träger/Amelie Dietrich gingen in der B-Klasse mit ihrer Balanceübung an den Start. Letztere boten ihre Übung mit einer schönen Choreografie dar. Die Freude über diese tolle Leistung wurde leider getrübt, weil aufgrund einer fehlenden Anforderung, ein hoher Abzug die Wertung schmälerte. Dennoch platzierten sie sich auf einem hervorragenden fünften Rang. Himmel und Steadward legten kurze Zeit später nach und beeindruckten ihrerseits mit einer exzellenten Übung. Ein toller Handstand war das Highlight und am Ende funkelte das strahlende Lächeln mit den glitzernden Anzügen und der Bronzemedaille um die Wette.

Seit Anfang des Jahres treten Emilia Neidig und Taissia Ehret deutschlandweit in der Schülerklasse an. Da es diese Klasse international nicht gibt, gingen sie trotz ihrer acht und zwölf Jahre in der „Age Group 11-16“ an den Start – mit dem Ziel, Wettkampferfahrung zu sammeln. Mit ihrer sicheren und auch artistisch schönen Balanceübung überraschten sie alle und belegten mit 24 100 Punkten den siebten Platz. Nur ganz knapp verpassten sie das Finale.

Überzeugend und routiniert

In der „Age Group 13-19“ hatten Fabienne Lay und Mathilda Hasselmann ihre Konkurrenz fest im Griff und überzeugten auf ganzer Linie. Gleich dreimal standen sie, mit einer Goldmedaille dekoriert, ganz oben auf dem Siegerpodest.

Foto: Vanessa Schneider Fabienne Lay und Mathilda Hasselmann (oben) gewannen drei Goldmedaillen.

Ihrer schönen und fehlerfreien Balanceübung die kaum, so dachte man, zu toppen war, ließen sie eine Tempoübung folgen, die alle Erwartungen übertraf. Eine neue Choreografie traf auf neue Elemente und auch dies wurde ebenso überzeugend wie routiniert präsentiert. 25 760 Punkte waren der mehr als verdiente Lohn für diese beeindruckende Leistung.

Mit ihrer abschließenden Kombi-Übung machten die beiden SVG-Akrobatinnen danach das Goldtriple perfekt.