Eleganz und Kraft vereint in der Birkenauer Langenberghalle

Dynamische Akrobatik, wagemutige Athletik und tänzerische Eleganz – all das prägte die spektakulären Leistungen der Sportakrobaten der Nation in der Langenberghalle in Birkenau. Dort fand die 13. Auflage des Horst-Stephan-Pokals (HSP) der SVG Nieder-Liebersbach statt – zum zweiten Mal in seiner Geschichte als zweitägige Veranstaltung.