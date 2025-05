Birkenau: Stadtradeln offiziell gestartet

Birkenau. Bis zum 25. Mai zählt jeder Kilometer: In Birkenau gab die Verwaltung den Startschuss für die insgesamt neunte Auflage des Stadtradelns. Eine Aktion, die nicht nur Spaß mache, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leiste, wie Verwaltungsmitarbeiterin und Organisatorin des Stadtradelns in Birkenau, Sandra Rausch, erklärt. Sie begrüßte vor dem Rathaus in Birkenau Teilnehmer an der diesjährigen Auflage der Aktion zugunsten des Klimaschutzes.