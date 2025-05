Bald wieder Stadtradeln in Hemsbach 

Hemsbach. Ab Sonntag, 29. Juni, nimmt Hemsbach wieder an der Aktion Stadtradeln teil. Das teilt das Rathaus mit und erklärt, wie die Veranstaltung abläuft: Dazu müssen sich die Teilnehmer ab sofort online anmelden und bis Samstag, 19. Juli, Kilometer sammeln. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Verkehrsteilnehmer für das Umsteigen aufs Rad zu begeistern. Die Stadt argumentiert in ihrer Mitteilung mit positiven Effekten für Umwelt und Gesundheit und schreibt: „Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr.“