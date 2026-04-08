Ankündigung

Birkenau: Wasser wird in drei Straßen abgestellt

Wegen Arbeiten am Leitungsnetz muss in Birkenau teilweise das Wasser abgestellt werden. Welche Straßen betroffen sind.

In Birkenau müssen Arbeiten am Leitungsnetz durchgeführt werden (Symbolbild). Foto: Simon Hofmann
In Birkenau müssen Arbeiten am Leitungsnetz durchgeführt werden (Symbolbild).

Birkenau. In drei Straßen in Birkenau wird am Donnerstag, 9. April, die Wasserversorgung abgestellt. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Der Grund dafür sind demnach „akute Arbeiten am Leitungsnetz“. Die Wasserversorgung wird von etwa 8 bis circa 16 Uhr in folgenden Bereichen unterbrochen: in der Zimmerstraße, in der Wilhelmstraße und in der Kirchgasse in den Gebieten der Anwesen mit den Nummern 36 bis 42 und 47 bis 57. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis bei den betroffenen Bürgern, die darüber informiert worden seien. (jün)

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