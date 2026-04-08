Birkenau: Wasser wird in drei Straßen abgestellt

Birkenau. In drei Straßen in Birkenau wird am Donnerstag, 9. April, die Wasserversorgung abgestellt. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Der Grund dafür sind demnach „akute Arbeiten am Leitungsnetz“. Die Wasserversorgung wird von etwa 8 bis circa 16 Uhr in folgenden Bereichen unterbrochen: in der Zimmerstraße, in der Wilhelmstraße und in der Kirchgasse in den Gebieten der Anwesen mit den Nummern 36 bis 42 und 47 bis 57. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis bei den betroffenen Bürgern, die darüber informiert worden seien. (jün)