Birkenauer SPD-Vorstand weist Vorwürfe der Fraktion zurück

Der Ton wird rau und die Vorwürfe werden konkret: Nachdem in der vergangenen Woche die SPD-Fraktion in der Birkenauer Gemeindevertretung fast alle Mitglieder verloren hat und die Austritte in einer Pressemitteilung öffentlich begründet wurden (wir haben berichtet), meldet sich nun der SPD-Vorstand zu Wort, der „mit großer Geschlossenheit insbesondere den persönlichen Vorwürfen der neu gegründeten Fraktion widerspricht“. Diese Vorwürfe dienten vielmehr als „Ausrede für eine von langer Hand vorbereitete Aktion“, teilt der Vorstand mit, der in den vergangenen Jahren manche Kröte habe schlucken müssen. Er beschreibt seine Sicht der Historie, die schließlich zum Zerwürfnis zwischen Vorstand und ehemaliger Fraktion geführt hat.