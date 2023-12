Das Publikum stimmt mit ein

Zahlreiche Zuhörer waren der Einladung zum „Offenen Singen zum Advent“ in die evangelische Kirche Birkenau gefolgt, um sich mit ansprechender Musik in adventliche Stimmung versetzen zu lassen und bei bekannten Advents- und Weihnachtsliedern selbst mit einzustimmen. Nach einer festlichen Eröffnung durch den evangelischen Posaunenchor Fürth-Birkenau (Leitung: Gerd Drenger) begrüßte Pfarrer Marcel Albert alle Zuhörer und stimmte sie auf die musikalischen Darbietungen ein. Zu Beginn wurden adventliche Weisen wie „Macht hoch die Tür“ und „Herbei, o ihr Gläubigen“ von Posaunenchor und Orgel im Wechsel begleitet, während die Flötengruppe der evangelischen Kirchengemeinde (Leitung: Rosemarie Bernhard) mit der „Schlittenfahrt“, einem winterlichen Instrumentalstück, aufwartete.

Der Kinderchor „Kikichobi“ (Leitung: Christiane Gürtler) lud zunächst zum Mitsingen bei dem bekannten Weihnachtslied „Ihr Kinderlein, kommet“ ein, um dann mit zwei Liedern aus dem diesjährigen Krippenspiel im Wechsel von Chor- und Sologesang zu begeistern. Der evangelische Kirchenchor Birkenau (Leitung: Christiane Gürtler) musizierte im Wechsel mit der Flötengruppe eine festliche Weihnachtsmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy und stimmte mit „Zu Bethlehem geboren“, „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ und „Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich“ einige bekannte Weihnachtslieder an, bei denen die einzelnen Strophen im Wechsel von Chor und Gemeinde mit Bläsern gesungen wurden.

Auch der Gospelchor beteiligt sich

Besonders eindrücklich und mitreißend waren die drei musikalischen Darbietungen „Zehntausend Gründe“, „Immanuel“ und „The Lord Just Keeps On Blessing Me“ des Gospelchors „Light of Gospel Weschnitztal“ (Leitung: Gigi Yau) mit überzeugenden und anrührenden solistischen Einlagen, verbunden mit der Einladung zum Mitsingen und Klatschen, wie es in der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde heißt.