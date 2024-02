Birkenauer Schaustellerbetrieb Heckmann hat einen neuen Lagerplatz für seinen Fuhrpark gefunden

Die bittere Suche hat also einen süßen Ausgang. Acht Jahre lang hat der Schaustellerbetrieb seinen Fuhrpark an Süßigkeiten- und Spielewagen für die Zeit zwischen den Festen der Region in Birkenau abstellen können. Spätestens am 31. März müssen die Heckmanns aber nun vom Platz. Die Gewissheit, dass er nun ein Quartier für seine insgesamt zehn Wagen gefunden hat, ermöglicht dem Schaustellerbetrieb nun einen „nahtlosen Übergang“, wie Edgar Heckmann sagt.

„Großartige Unterstützung“

Rund 25 Angebote habe es durch den öffentlichen Aufruf gegeben, die Wahl fiel schließlich auf ein Angebot in Hemsbach. „Es ist eine gute Lösung“, sagt der Schausteller und fügt hinzu: „Wir bedanken uns herzlich für die großartige Unterstützung. Das war überwältigend.“ Heckmanns mittlerweile fünfköpfiger Familienbetrieb gehört seit vier Jahrzehnten zu den Festen und Kerwen der Region – so hat der Schaustellerbetrieb schon ganze Familien Runde um Runde in Karussell oder Schiffschaukel begleitet und dürfte auch in so manchem Fotoalbum verewigt sein. Nach der Corona-Pandemie, an der auch die Schaustellerbranche zu knabbern hatte, und die nun zweite überstandene Ungewissheit, wie es weitergeht, kann der Betrieb erst einmal aufatmen und sich auf die nächsten Veranstaltungen vorbereiten – und die lassen nicht lange auf sich warten: Denn bereits am Sonntag, 4. Februar, sind die Heckmanns mit Süßwaren beim Kinderfasching in der Halle des TV-Gorxheim (ab 14.31 Uhr), beim Kinderfasching der TSG Weinheim am 10. Februar (ab 14.11 Uhr) und bei der Straßenfastnacht am Weinheimer Marktplatz am 13. Februar (ab 14.11 Uhr) vertreten.