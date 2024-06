Christian Heckmann macht mit 41 Jahren in Birkenau Schluss

Im nächsten Monat wird Christian Heckmann 41 Jahre alt – ein Alter, in dem die meisten Fußballer längst schon aufgehört haben, weil Körper und Knochen ganz einfach nicht mehr mitspielen. Das ist bei „Heckes“, wie er in Birkenau gerufen wird, aber nicht der Fall: In der vergangenen Saison absolvierte der top fitte Verteidiger 29 von 32 Spielen für die Birkenauer und war unverzichtbar für eine junge Mannschaft, in der viele Spieler halb so alt sind wie er. Und dennoch beendet Christian Heckmann jetzt seine Karriere aus privaten Gründen – wie auch schon der Unter-Flockenbacher Christian Murr, den wir am Dienstag vorgestellt hatten.