Mundart-Kolumne

De Schorsch waas, warum de Feerder Boijermoaschder nimäi koandidierd

Es dudd sisch hoald nedd blouß ess Klima ennern – unn der hodd Moores, dass die Hoor noch groher wärn

De Feerder Boijermoaschder koandidierd nimäi. Foto: Kathrin Oeldorf
De Feerder Boijermoaschder koandidierd nimäi.

Feerd. De Schorsch iss wärre do. Isch hebb emol e paar Doach Urlaub gemoachd unn binn ins Koalde gfahrn. Dess iss jo de neimoorische Trend: Nimäi de Sunn unn de Hidz hinnenoochrenne – vunn denne häwweme awwel dehoam sälwerd genung. Alleweil duddme de Urlaub sou ploane, dassme sisch äijendwou e bissel oabkiehle dudd. Die Schdelle, wous eefder emol räijene dudd orre wenigschdens e paar Wolke oam Himmel henge, dess sinn die neie Urlaubsparadiese!

Ess Klima woandeld sisch hoald! Unn de Feerder Boijermoaschder hodd sisch gedenkd: Woann schunn alles oannerschd wärd, doann mach isch doch glei emol Neggel midd Kebb unn dou negschd Johr nimäi koandidiern. Do derfme jedz gschboannd soi, wer do in die Fußdabbe schlabbe will.

Isch glaab jo, dass der Oehlenschläger Moores hodd, dass sisch ess Klima a im Roodhaus ennern dudd. Weil doch in de negschde Johr oinische vunn soine Middarweider in de Ruheschdoand gäihn. Do kumme doann vielleischd e paar junge Leid nooch, die oam Enn sogar noch „Sie“ orre „Herr Boijermoaschder“ zu dem soache, oanschdadd „Du“ unn „Volker“. Do dehn demm doch uff de Schdell groohe Hoorn woachse, woannerse nedd schunn loang souwiesou hehd. Doann hehd dess goanze Roadfahrn oam Enn a koan Dauch mäi.

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Emm Oehlenschläger soi Fahroad konn doann soin Noochfolger (soi Noochfolgerin) iwwernemme. Der orre die wärds wahrschoinlisch nedd weid hou ins Roodhaus, weil die Feerder jo schunn immer gern enn Boijermoaschder aussem Ord kadde häwwe. Do war der Kreggelbescher jo faschd schunn „Oaner vunn Außerhalb.“ Äwwer wie gsoad: Ess dudd sich hoald nedd blouß ess Klima ennern – wer waas, woas do noch bassierd?

Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch

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