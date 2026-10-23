Mundart-Kolumne

De Schorsch will Zuggerschdeier uff Sießgschbridzde

Wer de Ebbelwoi midd Limo orre Cola mischd, der konn ruhisch woas defer berabbe!

Foto: Marco Schilling
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