Mundart-Kolumne De Schorsch waas nedd, woasser vumm Feierwäik hoalde soll Es iss jo goanz schäi oan Silweschde, äwwer moansche häwwe hoald a koa Mooß. von Wolfgang Arnold 27.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: WNOZ-Montage / Canva Design WNOZ-Mundart-Kolumne: "De Schorsch" über Feuerwerk an Silvester. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Mundart-Kolumne "De Schorsch": Zum Glick iss der Boahnhouf in Rimboch jedz oigeweihd De Schorsch iss frouh, dass koans mäi hoamlisch ou- unn ausschdeije muss. 17.10.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Enn Schdoabock iss koa Kängruru De Schorsch dudds Ourewäller Summer-Dier e bissel äibschd finne. 22.08.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Enn Haufe Umuus midd dere Umgeungsschdrooß Mer häwwe die Schdrooß hou wolle, awwel misse me a dodemidd läwe, dasse gebaud wärd. 25.04.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": In Merleboch schebbern die Tasse im Schroank Woann fer de Tunnel gschbrengd wärd, rumbelds bis nooch Sodzeboch. 15.03.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Zwische Woahlurne unn Fasnoachdsbidd De Schorsch moand, dass de Unnerschied Polidik unn Fasnoachd nedd immer aig grouß iss. 22.02.2025