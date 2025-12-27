Bild
Mundart-Kolumne

De Schorsch waas nedd, woasser vumm Feierwäik hoalde soll 

Es iss jo goanz schäi oan Silweschde, äwwer moansche häwwe hoald a koa Mooß.

WNOZ-Mundart-Kolumne: "De Schorsch" über Feuerwerk an Silvester. Foto: WNOZ-Montage / Canva Design
WNOZ-Mundart-Kolumne: "De Schorsch" über Feuerwerk an Silvester.
