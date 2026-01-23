Bild
Mundart-Kolumne

„De Schorsch“: Oan Parrer fer alle Orde im Weschedzdoal

Isses souweid? Isses Weschedzdoal zu oannere Gemoinde zoammewoachse?

Die kadolische Käische mache gemoinsoami Sach. Foto: Fritz Kopetzky
Die kadolische Käische mache gemoinsoami Sach.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
"De Schorsch": Uff oa Doal mäiner kimmds fer die Bolizei nedd ou
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Uff oa Doal mäiner kimmds fer die Bolizei nedd ou

De Schorsch iss heilfrouh, dass die Leid in Goixe wärre ruhisch schloofe kenne.

04.07.2025

"De Schorsch": Es Weschedzdoal wärd de Heilisch Walburga gewihd
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Es Weschedzdoal wärd de Heilisch Walburga gewihd

De Schorsch iss frouh, dass die seid äiwisch uff der Ourwoald Owachd gäwwe dudd.

02.05.2025

"De Schorsch": Saalboahne fer de Ourewoald! 
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Saalboahne fer de Ourewoald! 

De Schorsch moand, dass mer fers Weschedzdoal a e Saalboahn braache kennd.

28.03.2025

"De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd

De Schorsch moand, dasses mimm Audo uff de Gass ball veel zu loang dauern dudd.

07.03.2025

Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol
Mundart-Kolumne "De Schorsch"

Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol

De Schorsch glaabd, dass dord oan woas Groußem gebosseld wärd.

28.02.2025