Mundart-Kolumne „De Schorsch“: Oan Parrer fer alle Orde im Weschedzdoal Isses souweid? Isses Weschedzdoal zu oannere Gemoinde zoammewoachse? von Wolfgang Arnold 23.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Die kadolische Käische mache gemoinsoami Sach. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: Zur Startseite Ähnliche Artikel Mundart-Kolumne "De Schorsch": Uff oa Doal mäiner kimmds fer die Bolizei nedd ou De Schorsch iss heilfrouh, dass die Leid in Goixe wärre ruhisch schloofe kenne. 04.07.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Es Weschedzdoal wärd de Heilisch Walburga gewihd De Schorsch iss frouh, dass die seid äiwisch uff der Ourwoald Owachd gäwwe dudd. 02.05.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Saalboahne fer de Ourewoald! De Schorsch moand, dass mer fers Weschedzdoal a e Saalboahn braache kennd. 28.03.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd De Schorsch moand, dasses mimm Audo uff de Gass ball veel zu loang dauern dudd. 07.03.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch" Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol De Schorsch glaabd, dass dord oan woas Groußem gebosseld wärd. 28.02.2025