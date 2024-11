Die Reichspogromnacht in Rimbach

Rimbach. Am 9. und 10. November jährt sich ein besonders düsteres Kapitel der Ortsgeschichte von Rimbach: Am 9. November 1938 wurde der Ort Zeuge der Pogromnacht; die Ereignisse wurden erstmals aufgeschrieben in Wolfgang Gebhards Buch „Die Juden in Rimbach“, doch hat sich der Verein „Erinnern – Gegen das Vergessen“ zum Ziel gesetzt, durch Recherchen noch weitere Fragen zu klären, Licht ins geschichtliche Dunkel zu bringen.