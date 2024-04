Die Schärfste in Rimbach ist eine „Schwalbe“

Der Zahn der Zeit hat schon ein bisschen an dem Moped genagt, aber für Andreas Held ist das völlig in Ordnung. „Ich will nichts dran machen“, sagt der stolze Besitzer einer „Schwalbe“ aus dem Jahr 1978. Die Simson KR51 ist mittlerweile, was manche „Kult“ nennen, doch auch ohne dieses Attribut zieht das breitschultrige Gefährt mit dem dottergelben Lack alle Blicke auf sich. Der Fürther Held nimmt als Mitglied der „Wölfe Odenwald“ am Zweiradtreffen teil.