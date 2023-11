Die Steuern in Fürth sollen 2024 steigen

Die Grund- und die Gewerbesteuern in Fürth sollen zum 1. Januar 2024 erhöht werden. Und auch bei den Wassergebühren ist eine Anhebung geplant. Das geht aus den Unterlagen für die in dieser Woche beginnende Sitzungsrunde der gemeindlichen Gremien hervor. Auf der Tagesordnung hat beide Punkte der Haupt- und Finanzausschuss (HFA), der am Donnerstag, 30. November, zusammenkommt (19.30 Uhr, Rathaus). Die endgültige Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung. Diese tagt am 12. Dezember (19.30 Uhr, Rathaus).