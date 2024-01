Diese Bands kommen in die Studiobühne Fürth

Es ist ein breiter Stilmix, den Matthias Dörsam seinem Publikum im ersten Halbjahr 2024 in seiner Studiobühne präsentiert. Sechs sehr unterschiedliche Bands und Künstler werden von Januar bis Juni im „kulturellen Wohnzimmer Fürths“ auf der Bühne stehen. „Die Studiobühne soll nicht als reiner ,Jazzladen‘ wahrgenommen werden“, erklärt Dörsam, obwohl rein aus seiner persönlichen Verbundenheit natürlich ein Schwerpunkt auf diesem Genre liegt.

Und das hat auch seinen Grund: „Tolle Locations für Rock und Pop gibt es in der Region jede Menge, aber Jazz-Konzerte findet man selten.“ Beim Booking hilft dem Fürther seine weitreichende Vernetzung in der bundesweiten Musikszene. Als Mitglied bei mehreren Bands und gefragter Studiomusiker hat „Mattl“ Dörsam exzellente Kontakte. So kommen Künstler und Bands aus ganz Deutschland und dem Ausland in die Studiobühne, die ansonsten wohl kaum in Fürth zu sehen sein würden.

„Es ist mir wichtig, den Musikern anständige Gagen zu bezahlen“, sagt Matthias Dörsam. Dafür ist er aber auf die entsprechende Publikumsresonanz angewiesen. Und manchmal, verrät er, „beruht der Deal auch auf Gegenseitigkeit“. Dann hilft der Fürther den auftretenden Bands im Gegenzug als Produzent oder Musiker aus. Das Programm des ersten Halbjahres in der Fürther Studiobühne beinhaltet folgende Konzerte:

Les Voisins

Die Heidelberger Künstlergruppe spielt am Donnerstag, 25. Januar, (20 Uhr) das legendäre „Histoire de Melody Nelson“-Album von Serge Gainsbourg. Les Voisins lassen ihre persönliche Interpretation hören und versuchen gleichzeitig eine musikalische und visuelle Hommage an das Meisterwerk des französischen Ausnahmekünstlers. Dabei nehmen sie das legendäre Konzept-Album kritisch auseinander und setzen es wieder in ihrem Sinne zusammen. Umrahmt wird die Interpretation des Albums von weiteren Serge-Gainsbourg-Klassikern, die neu interpretiert werden, sowie eigenen Chansons.

Superfro

Die Band um Frowin Ickler (Kontrabass), Simon Höneß (Klavier und Moderation), Jan Beilin (Saxophon) und David Tröscher (Perkussion) kommt am 15. Februar (Donnerstag, 20 Uhr) in die Studiobühne. „Jazz, der lebendige Geschichten erzählt.“ Das sagte Umberto Eco über diese Formation. Die Verbindung aus Moderation und Musik bei den Superfro-Konzerten lädt dazu ein, in eigene Bild- und Gefühlswelten einzutauchen. Superfro vertont Erlebnisse – voller Energie, humorvoll und berührend. Die Band schafft für die Zuhörer mit einem Mix aus Elementen der Weltmusik sowie House, Pop, Blues und Jazz, verbunden mit authentischen Geschichten, ein Gesamtkunstwerk.

Stephan Zimmermanns „4 to play“

Die Formation um den Trompeter Stephan Zimmermann macht am 21. März (Donnerstag) in Fürth Station. Sie widmet sich dem Geist der Musik des Ornette Coleman Quartetts. „Stephan ist ein alter Studienkollege“, freut sich Matthias Dörsam auf ein Wiedersehen. 2007 wurde Zimmermann zum Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim in den Bereichen Jazztrompete und Ensembleleitung berufen. Mit 4 to play zelebriert er ein Zusammenspiel ohne Harmonieinstrument. Die dadurch entstehenden, melodischen und rhythmischen, Freiheiten kostet das Quartett voll aus.

The Art of Song

Sängerin Jutta Brandl und Gitarrist Bernhard Sperrfechter bilden das Duo, das am Donnerstag, 18. April, in die Studiobühne kommt – mit einer zeitlosen Mischung von Songs aus dem letzten Jahrhundert. Das Programm reicht dabei von der Jazzsängerin Billie Holiday bis hin zu dem Singer/ nicht nur. Die beiden Musiker überwinden Genregrenzen und lassen sich dabei voll auf die Inhalte der Songs ein. „So wird scheinbar Triviales wieder lebendig, scheinbar Unhörbares wird mühelos verständlich“, heißt es im Pressematerial des Duos. Dazu kommt, dass die beiden erfahrenen Profis den musikalischen Dialog perfekt beherrschen.

Caro Trischler Trio

Wer die Stimme von Caro Trischler schon einmal gehört hat, beispielsweise im Januar 2023 beim Konzert des Ali Neander Organ Quartets in der Studiobühne, der wird sich den 16. Mai (Donnerstag) dick im Kalender anstreichen. Die Spezialität der 27-jährigen Sängerin sind die leisen Töne, die ganz gelassen und souverän klingen. Anfang 2019 hat sie ihr Studium an der Mainzer Hochschule für Musik im Fach Jazzgesang abgeschlossen. Trischler ist als Sängerin in verschiedenen Formationen und Bands von Jazz bis Folk zu hören. Im Sommer 2020 erschien ihr erstes Album „North e Sul“ in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Jazzpianisten Ulf Kleiner.

Das Team der Studiobühne Entscheidend für den Betrieb der Studiobühne in Fürth ist ein zuverlässiges und engagiertes Team aus ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. Das betont Matthias „Mattl“ Dörsam im Gespräch mit der OZ-Redaktion. Denn die Gagen für die Künstler und die Nebenkosten müssen ausnahmslos aus eigenen Mitteln gestemmt werden. Umso dankbarer ist Dörsam dem Team mit Uli Hoppe, Petra Hölzl, Kerstin Arnold, Gisela Bormuth, Regina Eisenhauer, Wolfgang Helfert und Achim Nörber, das unter anderem bei den Veranstaltungen die Bewirtung übernimmt. Eine wesentliche Stütze ist auch Erika Lach-Pückert. In ihrer Ferienwohnung kommen die weitgereisten Künstler, die in der Studiobühne auftreten, unter. Eine feste Größe ist ebenso Dieter Hölzer, der die Konzerte fotografisch festhält – zu bewundern in der Galerie auf www.matthiasdoersam.de „Die Studiobühne ist natürlich auch Familiensache“, sagt Dörsam und erwähnt seine Frau Jana, „ohne die das alles nicht möglich wäre“. Und er vergisst auch Doris Helferich von der Buchhandlung am Rathaus in Fürth und Elke Griech vom Lesezimmer in Rimbach nicht, bei denen jeweils der Vorverkauf läuft. arn

Peter Lehmlers blues & beyond

Die Band um den Gitarristen, Sänger und Komponisten Peter Lehmler schließt am 20. Juni das Programm des ersten Halbjahres 2024 in der Fürther Studiobühne ab. Inspiriert von Musikern wie Robben Ford, Eric Johnson oder Robert Cray spielen die Musiker eine Mischung aus eigenen Songs und Titeln der großen Meister des Blues, Jazz und Crossovers. „Ich bin sehr gespannt darauf“, sagt Matthias Dörsam. Lehmler ist regelmäßiger Gast bei den Jamsessions in der Studiobühne.

Jamsessions

Fester Bestandteil des Studiobühne-Programms sind mittlerweile die Jamsessions, eine „offene Bühne“ für alle Interessierten. „Es kommen immer mehr Leute und Musiker“, berichtet Dörsam. Das Faszinierende an diesem Format sei, dass die Trennung von Publikum und Bühne teilweise aufgehoben wird, merkt er an. Und Dörsam ermutigt alle Musiker, teilzunehmen: „Man muss dafür kein perfekter Künstler sein.“ Termine in den kommenden Monaten sind (jeweils montags um 20 Uhr): 29. Januar, 26. Februar, 18. März, 29. April, 27. Mai, 24. Juni. Der Eintritt kostet 10 Euro, mitwirkende Musiker zahlen 5 Euro.

Karten

Für die Konzerte gibt es Karten im Vorverkauf jeweils in der Buchhandlung am Rathaus in Fürth sowie im Lesezimmer in Rimbach für 18 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

