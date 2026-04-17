Durch Fake-Bankbrief: Betrug in Wald-Michelbach
Ein Bürger aus Wald-Michelbach ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Die Polizei warnt vor der Herausgabe sensibler Daten.
Wald-Michelbach. Ein Bürger aus Wald-Michelbach ist nach Angaben der Polizei auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Er erhielt am Freitag, 17. April, ein fingiertes Schreiben, das angeblich von seiner Bank stammte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er in dem täuschend echt aussehenden Brief sowie einem anschließenden Telefonat mit einem vermeintlichen Bankberater auf eine Internetseite gelotst. Auch diese wirkte echt und forderte die Eingabe der Online-Banking-Zugangsdaten. Damit gelangten der oder die Täter an die Daten und nutzten diese anschließend, um tatsächliche Überweisungen zu tätigen. Dadurch wurden mehrere tausend Euro erbeutet.
Die Polizei warnt vor diesem Hintergrund: Bankdaten oder persönliche Daten sollten am Telefon nicht herausgegeben werden. Bei Anrufen zu Überweisungen oder sensiblen Kontodaten ist Misstrauen angebracht. Online-Banking-Seiten und Apps sollten nur über bekannte Wege aufgerufen werden. Wer Zweifel hat, sollte die Bank unter den bekannten Rufnummern kontaktieren, Angehörige um Rat fragen und die Polizei informieren. Werden PIN oder Passwort abgefragt, spricht das für eine Betrugsmasche. (kum)