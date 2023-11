Ein Beitrag zur Müllvermeidung in Wald-Michelbach

Wald-Michelbach. Das Tauschhäusl auf der Hofwiese in Wald-Michelbach bietet seit sechs Jahren allen Bürgern kostenlos Haushaltsgegenstände an. Ins Leben gerufen wurde es von 17 Mitgliedern vom Demokratischen Bürgerforums Überwald. Das Tauschhäusl ist von März bis Oktober immer am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.