Ein emotionaler Abschied und Neuanfang

Der kräftige Applaus erfüllte das gesamte Bürgerhaus. Alle, die gekommen waren, applaudierten im Stehen dem scheidenden Bürgermeister Uwe Spitzer, nachdem er seine Schlussworte gesprochen hatte, und in einigen Gesichtern war die Rührung abzulesen. „Es war mir eine große Ehre, hier Bürgermeister zu sein und ich werde die Erinnerung in meinem Herzen tragen“, sagte ein sichtlich ergriffener Uwe Spitzer am Ende seiner Rede anlässlich eines besonderen Abends im Bürgerhaus. Es war ein Abend im Zeichen des Abschieds, des Dankes und des Neuanfangs. Und das nicht nur für die Gemeinde Gorxheimertal, sondern vor allem auch für zwei Menschen, die sich in dieser engagiert haben und werden: Uwe Spitzer, der nach 24 Jahren aus dem Amt des Bürgermeisters verabschiedet, und Frank Kohl, der in dieses Amt eingeführt wurde.