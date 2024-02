Eine bunte Fahrt mit der „MS Mitlechtern“

Unter dem Thema „Traumschiff. Schorian Schneiderreisen nimmt euch mit auf große Reisen“ hatten sich die rund 300 Gäste der KSG Mitlechtern zur alljährlichen Fastnachtssitzung in der Pfalzbachhalle getroffen. Dem Motto getreu startete der Abend mit Georg Schneider, der als besagter Schorian Schneiderreisen durch den Abend führte. Er begrüßte nach einem kurzen Sprint durch die Halle die Gäste auf der „MS Mitlechtern“, die das Traumschiff des Abends darstellte. In gewohnter Weise nahm zunächst der Elferrat der KSG das Publikum mit auf die Reise und lieferte einige skurrile Einlagen. So versuchten die Mechaniker „Mario und Luigi“ mit einigen Schwierigkeiten, das Schiff zum Laufen zu bringen oder war ein Team der Schiffsdetektei auf der Suche nach einem Verdächtigen, dem Drogenschmuggel auf die MS unterstellt wurde.

Im Anschluss folgte der Auftritt von Wolfgang Arnold, der vor allem von den verkehrspolitischen Besonderheiten des Weschnitztals berichtete, wie zum Beispiel, dass die einzigen pünktlichen Züge in Fürth abfahren würden, aber nicht am Bahnhof, sondern in der Modelllandschaft. Aber nicht nur der Zugverkehr macht dem „Politikversteher“ zu schaffen, auch die neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Rimbach. Denn durch die neue Vorgabe von 30 Kilometern pro Stunde müsse er als Fürther deutlich länger in Rimbach sein, als ihm lieb sei. Präsident Schneider bedankte sich bei „Schaffner“ Arnold und erklärte, dass er sich bereits auf viele weitere Jahre mit Auftritten des „Feerders“ freue. Als Nächstes wartete eine weitere Tanzeinlage auf die Gäste, unter denen sich auch der Rimbacher Bürgermeister Holger Schmitt befand. Jetzt war die Gruppe „X-treme“ aus Nieder-Liebersbach, unter der Leitung von Jenny Keil, am Start. Die Gruppe tanzte zu Partyliedern wie „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras oder „Voulez-Vous“ von ABBA, mit denen sie im Publikum für ordentlich Stimmung sorgte. Nach der Vorstellung des Elferrats durch Schneider, bei der er sich bei den Mitgliedern, aber auch den anderen Helfern des Abends bedankte, folgte eine kurze Pause, in der sich die Gäste mit weiteren Getränken und Leckereien versorgen konnten.