Eine neue Bühne für Silbers Figuren

Ob Esel, Giraffe, Eisbär oder Hahn – die handgeschnitzten Figuren von Adam Silbers Karussell, das jahrzehntelang Runde um Runde auf den Kerwen der Region drehte, wecken Erinnerungen an die Kindheit, lassen zurückdenken an heiße Sommertage mit von Zuckerwattenduft getränkter Luft. Auch Laura Gaiser denkt gerne an diejenigen Kindertage zurück, die sie vor allem auch mit „Silbers Reitschule“ in Verbindung bringt. „Es gibt viele Fotos von mir, die zeigen, wie ich als Zweijährige auf den Tierfiguren sitze. Die Karusselltiere haben mich und meine Kindheit begleitet“, sagt die Künstlerin, die in Birkenau aufgewachsen ist und in Karlsruhe lebt, im Gespräch mit der Redaktion.