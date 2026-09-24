Esssen was schmeckt und gesund ist

Richtfest für den Neubau an der Heinrich-Böll-Schule

Fünf Millionen Euro hat der Bau gekostet, für den Kreis Bergstraße als Träger ist die Holzständerbauweise eine Premiere in Sachen Schulhausbau. Das Gebäude erweitert das Raumangebot an der Fürther Heinrich-Böll-Schule.Die integrierte Gesamtschule erhält, wenn alles fertig ist, elf weitere Räume, darunter acht Klassenzimmer, einen Mehrzweck- und zwei Fachräume. Beim Richtfest geht es zudem um die Frage, wann die künftigen Nutzer einziehen können. "Zum Jahresende", heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Nach den Herbstferien soll das Bauwerk soweit fertig sein, dass mit dem Umzug begonnen werden kann.