Heinrich-Böll-Schule

Esssen was schmeckt und gesund ist

Schüler der HBS Fürth beim Ernährungsworkshop auf dem Gelände des Bylitza-Marktes. Foto: Heinrich-Böll-Schule
Schüler der HBS Fürth beim Ernährungsworkshop auf dem Gelände des Bylitza-Marktes.
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Die Bühne strahlte in Gold, die Reden blickten nach vorn. Drei Schüler wurden in Fürth für herausragende Abschlüsse geehrt.

19.06.2026

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Beim Tag der offenen Tür gab es Führungen und buntes Programm für die Besucher.

25.01.2024

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31.05.2023