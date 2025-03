Fürth. Die Gemeinde Fürth rückt am kommenden Wochenende in den Fokus der deutschen Seilspringerszene, denn der TV richtet die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften sowie das Team-Bundesfinale im Rope Skipping aus. Auftakt ist am Freitagabend mit dem Demo-Cup ab 19.30 Uhr, am Samstag folgt ab 9.15 Uhr die Deutsche Teammeisterschaft und am Sonntag steht das Bundesfinale im Team & Wheel Pair auf dem Programm. Austragungsort ist jeweils die Sporthalle der Müller-Guttenbrunn-Schule in Straße „In den Pfarrwiesen“.