Nachdem die Einbrecher zuerst in einem Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße zwischen 16.30 und 17.45 Uhr ein Fenster beschädigt hatten und so in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie die Räume und fanden Schmuckgegenstände. Unerkannt konnten sie mit dem Diebesgut flüchten.