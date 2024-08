Fürther Kinder verteilen Lob und Tadel an Autofahrer

Zum Schulstart 2024 fand in Goddelau und Fürth die Aktion „Blitz for Kids“ statt, bei der Schulkinder zusammen mit der Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollierten. Ziel der Aktion war es, die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erhöhen und für mehr Sicherheit der Schulkinder zu sorgen. Die Kontrollen erfolgten gezielt zu den Stoßzeiten des Schulbeginns und -endes an den Zubringerstraßen.