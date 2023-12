Geschichten aus der Geschichte des Landkreises

Die Geschichte des Kreises Bergstraße zu bewahren, das haben sich seine zahlreichen örtlichen Geschichts- und Heimatvereine auf die Fahnen geschrieben, die sich vor fast 50 Jahren zu der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße zusammengeschlossen haben. Seit dieser Zeit erscheint einmal im Jahr ein Band der Geschichtsblätter des Kreises Bergstraße. In diesen werden Geschichten und Historie aus der Region von der Römerzeit bis in unsere Tage erzählt. Traditionell wurde auch in diesem Jahr das nun aktuelle Exemplar der Geschichtsblätter kurz vor Weihnachten öffentlich vorgestellt, unter anderem auch in Löhrbach.