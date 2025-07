Grasellenbach: 43-jähriger Weinheimer vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Weinheim/Grasellenbach. Der 43-jährige Sascha Strohschein aus Weinheim wird seit Donnerstagabend vermisst. Laut Polizeimeldung wurde er zuletzt gegen 19 Uhr in der Heinrich-Glücklich-Straße in Grasellenbach gesehen, nachdem er ein Pflegeheim besucht hatte. Es nach bisherigen Erkenntnissen nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.