Große Biker-Ausfahrt für schwer kranke Kinder – Typisierungsaktion für Jean-Pascale in Hammelbach

Hammelbach. Erst sammeln sich die Maschinen. Dann füllt sich der Parkplatz mit Lederjacken, Helmen und Menschen, die etwas bewirken möchten. Gegen 14 Uhr setzt sich der Konvoi in Bewegung. Rund 150 Biker wollen am Samstag, 25. Juli, durch den Odenwald fahren. Der Treffpunkt für die Motorräder ist auf dem Parkplatz des Zweirad-Museums in Grasellenbach-Hammelbach. Ab 13 Uhr beginnt dort das Programm.

Mit der Ausfahrt soll auch eine Botschaft mitfahren: Kinder brauchen Schutz, Aufmerksamkeit und Menschen, die für sie einstehen. Ein Neunjähriger, der an einer Autoimmunerkrankung leidet, fährt bei dieser Tour mit und auch Jean-Pascale, der dringend auf eine passende Spende angewiesen ist. In den vergangenen Wochen hatten Typisierungsaktionen im Überwald auf sein Schicksal aufmerksam gemacht. Eine weitere kommt am Samstag hinzu. Denn von 13 bis 17 Uhr kann man sich im Katholischen Pfarrheim Hammelbach als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Ein dreijähriges Mädchen kann am Samstag nicht persönlich dabei sein. Es befindet sich gerade zu einer Behandlung im Ausland, sagt Organisatorin Manuela Biedenbender von der Initiative Phönix im Gespräch mit der Redaktion. „Die drei Kinder bekommen an der Veranstaltung besondere Geschenke.“ Für Familien, deren Alltag von Klinikterminen, Therapien und Sorgen bestimmt werde, könne ein solcher Tag viel bedeuten, ergänzt sie.

Typisierungsaktion für Jean-Pascale Am Samstag, 25. Juli, findet auch eine Typisierungsaktion für Jean-Pascale statt. Interessierte können sich von 13 bis 17 Uhr im Katholischen Pfarrheim Hammelbach als potenzielle Stammzellspender registrieren. Die Aktion organisiert die DSSD gemeinsam mit der Stammzellspenderdatei des DRK-Blutspendedienstes. Eine Registrierung ist auch bei allen Blutspendeterminen des DRK-Blutspendedienstes Hessen Baden-Württemberg möglich. Wer dort Blut spendet, hilft doppelt: Patienten benötigen im Rahmen einer Transplantation häufig zahlreiche Blutprodukte.

Konvoi startet in Worms

Ein Teil der Biker startet in Worms am Messeplatz. Um 11 Uhr treffen sich dort Les Apache francort, die MTA West, Biker Against Mobbing, Niko und sein Trupp der Heilig-Morgen-Spendenfahrt, ein Teil der Bikerfreunde aus Rheinland-Pfalz und die KRK Veteranen. Um 12 Uhr fährt die Gruppe gemeinsam Richtung Hammelbach. Am Parkplatz des Zweirad-Museums Röth stoßen weitere Clubs und Initiativen dazu. Angekündigt sind unter anderem Biker vom Fellow ride Odenwald und die Odenwald Biker mit Herz. Viele von ihnen arbeiten seit Jahren mit Phönix zusammen. Das Netzwerk reiche inzwischen weit über den Odenwald hinaus, nach Bayern, Österreich und in die Schweiz. Jeder Fahrer, der am Samstag nach Hammelbach komme, setze ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt und für Kinder in schweren Lebenslagen, sagt Biedenbender. Um 14 Uhr brechen die Biker auf durch den Odenwald.

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Programm soll aufmerksam machen

Phönix kümmert sich um Menschen, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Besonders wichtig ist der Initiative die Prävention bei Kindern. Am 25. Juli kommt deshalb auch Cirsten Rieger mit ihrem Kinderbuchverlag nach Hammelbach. Gemeinsam mit Phönix entwickelt sie Bücher, die Kindern helfen sollen, Grenzen zu erkennen, über Gewalt zu sprechen und Hilfe zu suchen. Der Anstoß sei von betroffenen Kindern selbst gekommen. „Darauf freuen wir uns enorm, weil es ihr Wunsch war“, so Biedenbender. Vor Ort werden außerdem die professionelle Make-up-Artistin Cindi und Diana König von der Selbsthilfegruppe Lydia sein. Mit König begleitet Phönix den Femizid-Prozess um die getötete Dilan aus Ludwigshafen. Der Prozess beginnt am 6. August. Die tote Mutter hinterlässt zwei Kinder.

Ein Eis nach der Klinik

In Hammelbach selbst sind am Samstag eine Tombola und ein Kinderkarussell auf dem Festplatz. Und am Abend spielen Nitro X und The Mass Stags auf dem Kerweplatz. Auch ein Fotoshooting soll stattfinden. Aus den Aufnahmen soll später eine Collage für das Krankenhaus in Heidelberg entstehen.Phönix sammelt an diesem Tag Spenden für Präventionsprojekte und für Familien mit schwer kranken Kindern. Das Geld soll kleine Auszeiten ermöglichen: einen Besuch im Heidelberger Zoo, ein Eis nach einer Behandlung oder einige Stunden, in denen die Krankheit nicht alles bestimmen soll. Manche Familien könnten sich solche Wünsche kaum leisten. Einige hätten sogar ihren Beruf aufgegeben, weil ihr Kind dauerhaft Betreuung brauche. „Da wollen wir wenigstens etwas helfen“, erklärt Biedenbender.

AED bei Kindern: Lebensretter für Hammelbach

Am Samstag möchte Phönix noch eine erfreuliche Nachricht bekannt geben, die zeigt, dass solche Aktionen Wirkung zeigen: Spendengelder haben die Anschaffung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) für Hammelbach ermöglicht. Die Initiative Phönix arbeitet dabei mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Auslöser sei eine dramatische Wiederbelebung im Ort gewesen. Am Samstag soll dann auch darüber gesprochen werden, wie wichtig Erste Hilfe bei Kindern ist und wie ein AED bei Kindern eingesetzt werden kann. Eigens dafür ist am 3. Oktober im Feuerwehrhaus Hammelbach eine Veranstaltung geplant.