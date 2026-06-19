Typisierungsaktion: Jean-Pascale aus Wald-Michelbach sucht seinen genetischen Zwilling

Wald-Michelbach. Für den zwölfjährigen Jean-Pascale aus Wald-Michelbach hat sich das Leben von einem Tag auf den anderen verändert: Bei dem Schüler wurde eine schwere Form der aplastischen Anämie diagnostiziert – eine seltene und lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks. Die Krankheit führt dazu, dass der Körper nicht mehr genügend rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen bilden kann.

Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Bislang konnte in den weltweiten Spenderdateien aber kein passender genetischer Zwilling für ihn gefunden werden. Deshalb haben Familie, Freunde, die Eugen-Bachmann-Schule (EBS), die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSSD) eine große Hilfsaktion ins Leben gerufen. Dabei gibt es für die Bevölkerung gleich zwei Möglichkeiten, Jean-Pascale und vielen anderen schwer erkrankten Menschen eine zweite Chance zu schenken:

Montag, 22. Juni: von 14 bis 20 Uhr Registrierungsaktion der DKMS an der Eugen-Bachmann-Schule

Samstag, 25. Juli: von 13 bis 17 Uhr Registrierungsaktion der DSSD im Katholischen Pfarrheim Hammelbach.

Wie die Registrierung funktioniert

Die Registrierung ist einfach, kostenlos und schmerzfrei. Mit einem Wangenabstrich werden die notwendigen Gewebemerkmale bestimmt. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen.

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Die DKMS weist darauf hin, dass bereits über 13 Millionen Menschen weltweit registriert sind. Dennoch warten weiterhin zahlreiche Patienten vergeblich auf einen passenden Spender. Jede neue Registrierung erhöht deshalb die Chance, Leben zu retten – nicht nur das von Jean-Pascale, sondern auch das vieler anderer Betroffener.

Aktion an der Schule

Die Eugen-Bachmann-Schule möchte die Typisierungsaktion zu einem besonderen Tag der Solidarität machen. Geplant sind ein Kuchenverkauf sowie ein Grillstand, deren Erlöse die Aktion unterstützen sollen. Wer einen Kuchen backen, beim Verkauf helfen oder die Veranstaltung anderweitig unterstützen möchte, kann sich im Sekretariat der Schule, Telefon 06207/2031030, oder per E-Mail an Schulleiter Christian Mang, Christian.Mang@kreis-bergstrasse.de, wenden.