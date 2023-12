„Helden des Alltags“ gewürdigt

Das Land Hessen und der Kreis Bergstraße möchten mit der Verleihung der Ehrenamts-Card die Personen würdigen, welche sich um das Gemeinwohl in Vereinen, Institutionen oder Verbänden verdient gemacht haben. Die E-Card ermöglicht Preisnachlässe für zwei Jahre auf Angebote von Kommunen und Institutionen in ganz Hessen. So steht es sinngemäß in der Einladung zu einer Feierstunde, die in der Mensa der Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach (EBS) stattfand. Aus Abtsteinach bis Zwingenberg kamen die ehrenamtlich Tätigen, um die Auszeichnung zu erhalten. Ein erster Verleihtermin hatte schon zwei Tage zuvor in Lampertheim stattgefunden.

In Wald-Michelbach gab es zu Beginn erst einmal fetzige Klänge, denn die „School of Rock“ von der gastgebenden EBS wartete mit einigen Kostproben ihres Könnens auf – und das auf so nachhaltige Weise, dass den jungen Musikern begeisterter Applaus entgegen donnerte. Die Begrüßungsansprache übernahm der Wald-Michelbacher Bürgermeister Dr. Sascha Weber, der die Bedeutung des Ehrenamts in unserer Gesellschaft betonte. „Was wäre unsere Gemeinde ohne ihre 100 Vereine“, würdigte er das Engagement der Mitglieder.

37 Prozent mehr

„Es gibt welche, die packen es an, wenn etwas getan werden muss“, sagte Landrat Christian Engelhardt und bezeichnete die Geehrten als „Helden des Alltags“. Erfreulich sei der Anstieg der Ausgezeichneten. Es waren 37 Prozent mehr als in der Zeit vor Corona. Das treffe auch auf Hessen zu, so der Landrat. „Vielleicht helfen auch die vielen Krisen in der Welt mit, sich mehr für das Ehrenamt zu engagieren“, mutmaßte er.

Engelhardt berichtete von seiner Tour im Kreis, bei der er Veranstaltungen besuchte und Mitmenschen zu Gesprächen traf. Beispielhaft führte er einen Besuch bei einer örtlichen Feuerwehr an, wo Mitglieder Kuchen und Plätzchen buken, um dem Nachwuchs eine Freude zu machen. Wenn diese Aktivitäten alle wegfielen, wäre das Leben im Kreis undenkbar.

Die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, brächten auch eigene Kompetenzen zum Nutzen der Allgemeinheit mit, empfingen aber auch positive Resonanz und seien damit glücklicher, wie Untersuchungen gezeigt hätten. Er selbst war besonders stolz, Landrat eines Landkreises zu sein, indem so viele Menschen ehrenamtlich tätig seien. „Diese Personen nutzen ihre Freizeit, um sich zu engagieren. Dadurch sorgen sie dafür, dass unsere Gesellschaft lebenswert bleibt. Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft“, sagte er und dankte allen, die an diesem Abend gewürdigt wurden. In der Folge wurden die Geehrten auf die Bühne gerufen, um vom Landrat die E-Card überreicht zu bekommen, wobei sie nach der jeweiligen Kommune geordnet aufgerufen wurden.

Zugabe gefordert

Dem Kreistagsvorsitzenden Joachim Kunkel war es vorbehalten, das Schlusswort zu sprechen. Er nutzte zunächst aber die Gelegenheit, die Schulband der EBS zu würdigen, die mit ihren Darbietungen das Publikum regelrecht begeistert habe – seine Forderung nach einer Zugabe wurde dann auch lautstark von den Gästen unterstützt.

Kunkel betonte, dass es sich bei der Veranstaltung für ihn um ein Heimspiel im doppelten Sinne handeln würde: zum einen auf den Ort bezogen, zum anderen auf das Thema, denn das Ehrenamt sei ihm schon immer sehr wichtig gewesen. Er hoffte, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Vereinen auch durch diese Auszeichnung weiterhin Freude an ihrer Tätigkeit haben und so am Ball bleiben würden. Und im Hinblick auf die geehrten Schüler des Schulsanitätsdienstes wünschte er sich, dass auch junge Menschen, die Freude am Ehrenamt fänden und kontinuierlich dabei bleiben würden. Dankesworte zollte er Steffen Maurer und seinem Team, die im Landratsamt für die Betreuung der Vereine im Kreis Bergstraße zuständig sind. Maurer hatte an dem Abend auch durch das Programm geführt.

Dem offiziellen Teil schloss sich ein Sektumtrunk an, den viele der Geehrten gerne nutzten und bei dem sich gute Gespräche entwickelten. „Es ist auffällig, dass Ehrenamtliche immer gemeinsame Themen finden“, merkte Kunkel an. jün/sto

Der Kreis Bergstraße verleiht für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 850 mal die Ehrenamt-Card an Freiwillige aus den Sparten Sport (120 Personen), Musik- und Gesangsvereine (24), Tier- und Naturschutzvereine (19), Kunst, Kultur und Brauchtumspflege (38), Hilfsorganisationen (262) und Soziale Gruppen (397 Personen).

Die Geehrten aus dem Odenwald

Birkenau: Alexa Becker (KJG), Kai Kerbs (DRK), Karlheinz Dörsam (Fußball-Schiedsrichter-Vereinigung Bergstraße).

Fürth: Marlene Weber, Elena Greiffer, Paul Scholz, Vivian Schneider. Moritz Leisler, Timo Merker, Ida Öhlenschläger (Schulsanitätsdienst der Heinricdh-Böll-Schule), Simon Hopp (evangelische Jugend), Stefanie Ihrig (Jugendfeuerwehr), Christian Koch (Feuerwehr).

Lindenfels: Natasche Bresnig, Sebastian Gölz (DRK), Aletta Eshuis (Feuerwehr).

Mörlenbach: Bodo Kalesse (Arbeitskreis Asyl), Jürgen Möhler (SV/BSC), Birgit Raschke (evangelische Kirchengemeinde), Alexander Horacek (TTG Bonsweiher).

Rimbach: Hermann Oettinger, Reiner Knapp, Helga Arnold, Miguel Beltran, Klaus Emig, Hannelore Hohmann, Erika Schmidt, Christie Schmitt (Tafel).