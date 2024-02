Hund stirbt an Vergiftung

Eine Hundebesitzerin hat sich an die Polizei gewandt, nachdem ihr Hund am Samstag aufgrund von Vergiftungserscheinungen verstorben ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Besitzerin am Donnerstagabend mit ihrem Vierbeiner in der Schmittgasse unterwegs und lief am Kindergarten entlang, auf dem dortigen Fuß- und Radweg (Verbindungsweg in Richtung Kapellenweg/Uferweg).