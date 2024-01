Im Schießstand herrscht den ganzen Abend Hochbetrieb

Im Schießstand im Weihwesel in Hammelbach wird in diesen Tagen geschossen, was das Zeug hält. Der Grund dafür ist das inzwischen weit über die Grenzen der Gemeinde Grasellenbach hinaus bekannte Rollbratenschießen des Sportschützenvereins. Auch am Neujahrstag wurde hier über Kimme und Korn gezielt, wie Vorsitzender Bernhard Platzer im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. „Um alle Gruppen durchlaufen zu lassen, mussten wir die Schießzeit heute sogar verlängern“, erklärt er.