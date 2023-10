Ehrenabzeichen für Bernhard Platzer

An seinen Gründungsort kehrte der Schützenbezirk Starkenburg anlässlich seiner Delegiertenversammlung zurück: Vor fünf Jahren war der Bezirk im Schützenhaus in Siedelsbrunn ins Leben gerufen worden und dort fand nun die Herbstsitzung statt. Angesichts langjähriger Vereinsjubiläen auf der einen Seite und wachsender technischer und gesellschaftlicher Anforderungen auf der anderen wurde festgestellt, dass Tradition und Moderne in Bewegung sind.