Tanzgruppe aus dem Odenwald will Bollywood erobern

Draußen werden rund 32 Grad gemessen, auf den Straßen geht es wuselig zu und anstelle von Heizungsluft gibt es eine Abkühlung aus der Klimaanlage: In wenigen Tagen tauschen drei Tänzerinnen von „The Light Crew“, eine erfolgreiche Gruppe des Tanzstudios Phantasie, ihre gewohnte Umgebung. Dann geht es nämlich von Birkenau in das rund 7600 Kilometer entfernte Tiruchirappalli in Indien. Mit im Reisegepäck haben die Tänzerinnen ihre Pois, durch LED leuchtende Stäbe, und weitere Utensilien, die sie in ihre Choreografie einbauen. Eine Besonderheit – sowohl für Tänzer als auch für das Publikum.