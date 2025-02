Lindenfels: Brand in Schreinerei 

Lindenfels. Im Lindenfelser Stadtteil Glattbach ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Südhessen mitteilte, wurde der Brand in einem Schreinereibetrieb gegen 1.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Schreinerei bereits in Vollbrand. Aktuell sind die eingesetzten Feuerwehren aus Lindenfels mit den Ortsteilwehren Glattbach, Eulsbach und Winterkasten, sowie die Feuerwehr Reichelsheim mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch der Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises und der Bürgermeister der Gemeinde Lindenfels sind vor Ort. Bislang wurde niemand verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen bereitgestellt. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Aussagen zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden. (bw)