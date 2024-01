Mit regionalen Zutaten zum „dritten Löwen“

Häppchen im Wellnessbereich

Viele Zufälle hätten zur Kreation der Tapas geführt, erläutert Edgar Gerbig. Eigentlich sollte auf der Krone-Terrasse gedreht werden. Die Lokalität war aber am einen Tag von einer Hochzeitsgesellschaft, am anderen von einem Kinderausflug belegt. So landete man im Wellnessbereich. Da Liebe auch durch den Magen geht, sollten natürlich auch die passenden Häppchen her.