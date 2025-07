Veranstaltung

Mörlenbach: Beim Schutzwald Rave auf der Juhöhe wummern die Bässe

Techno-Event steht am kommenden Samstag an. Nachmittag für alle Altersklassen, danach feiern bis in die Nacht. Wer bei der Charity-Veranstaltung auflegt und wo es Karten gibt.