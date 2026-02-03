Unfall auf Parkplatz

Mörlenbach: Fahrerflucht nach Parkrempler

Ein unbekannter Autofahrer hat einen roten Mitsubishi auf einem Parkplatz in Mörlenbach beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der vordere Radkasten des Mitsubishi wurde beschädigt (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der vordere Radkasten des Mitsubishi wurde beschädigt (Symbolbild).

Mörlenbach. Ein unbekannter Autofahrer hat auf einem privaten Parkplatz vor der Kreuzung Bonsweiherer Straße/B38 in Mörlenbach einen roten Mitsubishi beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Pkw mutmaßlich beim Wenden am rechten vorderen Radkasten des Mitsubishi hängen blieb. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 in Verbindung zu setzen. (heh)

