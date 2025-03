Mörlenbach: Schreibstübchen bleibt bestehen - Familie Ciritsis übernimmt

Mörlenbach. Es herrschte ein reges Treiben in den vergangenen Tagen in den ehemaligen Geschäftsräumen des Schreibstübchens in Mörlenbach, denn schließlich ist bis zur großen Neueröffnung am heutigen Montag noch einiges zu tun. So räumten die neuen Betreiber – Familie Ciritsis – Hand in Hand mit der ehemaligen Inhaberin Beate Müller und ihrem Team die Regale wieder ein. Eine riesige Erleichterung nicht nur für ortsansässige Bürger – bedient doch ein Schreibwarenladen von Klarsichthülle über Heftklammern bis zum Buntstift die kleinen und großen dringlichen Nöte des Alltags.