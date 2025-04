Mörlenbach: Zwölfjährige bei Unfall zwischen Draisine und Auto verletzt 

Mörlenbach. Bei einem Unfall zwischen einer Draisine und einem Auto unweit des alten Bahnhofs in Mörlenbach ist eine Zwölfjährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an einem Bahnübergang in der Panoramastraße. Die Zwölfjährige habe über Schmerzen am Bein geklagt und sei von einem Rettungsdienst versorgt worden. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Offenbar wurden keine weiteren Personen verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Informationen zur Schadenshöhe lagen ebenfalls nicht vor. Ob das Missachten einer roten Ampel zu dem Unfall führte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatten wir von einer verletzten 49-jährigen Beifahrerin im Auto berichtet, diese Informationen bestätigte die Polizei auf Anfrage am Nachmittag nicht.(dls)