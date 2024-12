Neues Buch von Autorin Christiane Hennrich hinterfragt Berufschaos

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Christiane Hennrich hat ein Buch geschrieben, um die Themen Schule und Berufsorientierung nach außen zu tragen. Ihre Arbeit und die Begegnungen in der Berufsbegleitung hat sie darin verarbeitet. Probleme wie die hohe Quote an Ausbildungsabbrüchen spricht sie ebenso an wie die ihrer Meinung nach wenig attraktive Ausbildung.