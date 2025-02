Ortsverein Wald-Michelbach: Warum die SPD einen Neuanfang braucht

Odenwald. Es war eine historische Niederlage, die die SPD bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag hinnehmen musste. Noch nie hatte die Partei ein so schlechtes Ergebnis wie die 16,4 Prozent erhalten. Die Wald-Michelbacher SPD hat schnell reagiert und in einer Pressemitteilung nach ihrer Wahlnachlese Konsequenzen gefordert.