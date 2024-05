Rennstrecke bei Wald-Michelbach: Polizei erwischt in 2 Stunden 10 Biker

Die sogenannte "Rennstrecke" bei Wald-Michelbach ist bei Bikern sehr beliebt - zum Leidwesen der Anwohner. Deshalb haben die Behörden den Bikern und ihren lauten Maschinen an Feiertagen einen Riegel vorgeschoben. Es gilt ein Fahrverbot für motorisierte Zweiräder an Feiertagen auf der Landesstraße 3409 - so heißt es jedenfalls im Fachjargon. Am Vatertag (Christi Himmelfahrt) kontrollierte die Polizei die Strecke. Zwischen 10.45 und 12.45 Uhr erwischten die Beamten insgesamt 10 Biker. "Die Verstöße wurden jeweils mit 50 Euro geahndet", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.