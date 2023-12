„Retterbande“ lädt zum Konzert für den Unverpacktladen

Seit vier Jahren hat sich der Unverpacktladen in der Rimbacher Gymnasiumstraße etabliert. Wie der Name schon sagt, werden die Produkte dort ohne Verpackungen angeboten. Die Kundschaft bringt sich ihre eigenen Behälter selbst mit. Diese werden vor Beginn des Einkaufes abgewogen, nach Gusto befüllt und an der Kasse wird dann grammgenau bezahlt.

Die Gründe, aus denen sich Menschen für einen unverpackten Einkauf entscheiden, sind vielfältig: Es muss nur die Menge gekauft werden, die gerade benötigt wird, Plastikmüll wird vermieden und Ressourcen geschont. Es ist aber auch der persönliche Austausch im „Laden um die Ecke“.

Kündigung Existenzgründungskredit bedroht jetzt die Existenz

Im November 2019 startete „Unverpackt im Weschnitztal“ als GbR mit drei Gesellschafterinnen sehr erfolgreich. Da aber zwei Gesellschafterinnen mittlerweile aus privaten Gründen ausgestiegen sind, musste die GbR aufgelöst und in ein Einzelunternehmen umgeschrieben werden. Diese Änderung führte zur Kündigung des Existenzgründungskredits, wie Inhaberin Susanne Scheller berichtet.

Mit einem Aushang im Laden hat sie ihre Kunden auf die Notlage aufmerksam gemacht und innerhalb weniger Tage damit eine große Welle der Anteilnahme, Hilfsbereitschaft und Solidarität hervorgerufen. Das hat Susanne Scheller dazu bewogen, nicht aufzugeben, sondern sich für den Erhalt des Ladens einzusetzen. Zusammen mit Stammkunden und Familienmitgliedern wurde eine „Retterbande“ gegründet, die nun verschiedene Lösungswege prüfen und umsetzen möchte. „Denn mit dem Unverpacktladen wird nicht nur ein Ort für bewussteren und nachhaltigeren Konsum gerettet, sondern auch eine belebtere Ortsmitte und ein zukunftsweisendes Herzensprojekt“, schreiben die Initiatoren.

Am Freitag findet ein Benefizkonzert statt

Als erste größere Aktion wird am Freitag, 8. Dezember, ein Benefizkonzert für den Unverpacktladen in der Rimbacher „Krumm Stubb“ stattfinden. Der Rimbacher Musiker Thorsten Diehm hat kurzfristig ein Programm mit zwei sehr jungen und einer etablierten Gruppe zugestellt. Die Rimbacher Band Maybe Tuesday von der Jugendmusikschule wird den Abend gegen 19.30 Uhr eröffnen. Das Quartett hat sich bereits durch zahlreiche Auftritte auf dem Rimbacher Frühling, dem Rimbacher Herbst und der Cool-Tur Nacht einen Namen gemacht.

Die eigenen Songs der Gruppe zeichnen sich durch feinfühlige Arrangements und den emotionalen Gesang von Carlotta Fraas aus. Die Brüder Oscar (Keyboards) und Hugo Prettin (Gitarre, Gesang) sowie neuerdings Linus Böhnel am Schlagzeug legen das musikalische Grundgerüst, auf dem sich Fraas Gesang und Ukulelespiel entfalten kann.

Von der Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach (EBS) kommt die Schulband „School of Rock“. Gemeinsam mit Musiklehrer Thorsten Diehm (E-Gitarre) werden die Jugendlichen Songs von AC/DC über Beatles bis Sportfreunde Stiller rocken. Die jungen Rock ’n’ Roller touren seit dem Ende der Coronabeschränkungen intensiv über die Bühnen im Überwald und im Weschnitztal und begeistern mit ihrer energiegeladenen Rockshow Menschen aller Generationen. Lucy Rohr, Alena Bodach und Veronika Zhdanko stehen mit Stimme und Ausstrahlung im Zentrum des Geschehens. Begleitet werden sie von den rockenden Jungs der Band: Tom Kudlatscheck (Drums), Benny Rückauer (Percussion) sowie Simon Hornauer am Bass und Paul Skobe am Klavier.

Das Lindenfelser Duo Neil & The Slowpokes wird den Abend mit der Musik des großen kanadischen Songwriters Neil Young beschließen. Torsten Gehrisch (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) und Multiinstrumentalist Philipp Zeiß (Lap Steel Guitar, Bass, Gitarre) haben sich einen Namen weit über die Grenzen der Region als einer der besten Neil-Young-Tribute-Acts gemacht.